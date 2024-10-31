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Зеленский попросил у США дальнобойные ракеты «Томагавк». Почему в Киеве удивлены реакцией Запада?

Зеленский попросил у США дальнобойные ракеты «Томагавк». Почему в Киеве удивлены реакцией Запада?

Украинские чиновники были удивлены утечкой информации секретной части «плана победы» о просьбе Киева передать крылатые ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров, а также негативным освещением в американских СМИ этого запроса, пишет Politico.

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