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Филиппо: изъятие Западом активов РФ стало бы пагубным сигналом для инвесторов

Филиппо: изъятие Западом активов РФ стало бы пагубным сигналом для инвесторов

Конфискация Западом активов Российской Федерации стала бы пагубным сигналом для инвесторов. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал бывший депутат Европейского парламента, председатель партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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