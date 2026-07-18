Осужденный подросток удивил всю страну: результат ЕГЭ превзошел ожидания

Школьник из московского СИЗО сдал ЕГЭ более чем на 300 баллов и решил стать юристом Подросток, находящийся в одном из московских следственных изоляторов, набрал свыше 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырем предметам.
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