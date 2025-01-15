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Царьград

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Отмытый от мазута лебедь обнял спасительницу: Трогательные кадры расходятся по Сети

Отмытый от мазута лебедь обнял спасительницу: Трогательные кадры расходятся по Сети

Трогательные кадры из Анапы расходятся по Сети. Отмытый волонтёром от мазута белый лебедь благодарно обнял спасительницу.

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