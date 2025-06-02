Путин назвал приоритетом активное использование космодрома Байконур

В своем видеообращении, приуроченном к 70-летнему юбилею космодрома Байконур, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержание его функционирования и обеспечение благоприятных условий для его дальнейшей деятельности являются приоритетными задачами.
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