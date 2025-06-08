Депутат Колесник: Днепропетровская область может войти в состав России

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что насколько Украина будет угрожать России, настолько будет расти серая зона на ее территории, а Днепропетровская область является составляющей плана по защите России.
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