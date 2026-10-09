Покупка французского поместья обернулась для Водяновой долгом

Модель Наталья Водянова купила поместье во Франции за 11,3 млн евро. Из-за этого она задолжала банку крупную сумму, которую постепенно закрывает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Самаре пенсионе...
- ЮГ МВД: миграционный...
- Ч Бывший завод на В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым