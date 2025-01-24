Сергей Боярский: «Надеюсь, что все только начинается»

Депутат Госдумы — о законодательной работе и грядущем юбилее 24 января свой 45-летний юбилей отмечает известный петербургский политик, глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
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