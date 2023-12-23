Вот и Хазанов ругает Россию чужими цитатами. Сколько ещё таких "критиков" вылезет? Оказывается, мы ещё одному персонажу из самопровозглашённой элитки не нравимся.
Попка не дурак?
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Vladimir Godunov
Мерзопакостный и хитрожопый попугай Кеша Хазанов.
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11 час.
Ольга Арутюнян
Про Толстого, вернее, его статью, из которой дёргают про патриотизм. Люди, читайте целиком!!! Это утопическое эссе о мире будущего, в котором всё совершенно и все люди братья... Разве сейчас так??? А вот те, которые выдёргивают цитаты из контекста (я не лгу, - я не договариваю), - подлые мошенники, пропагандисты в наихудшем значении этого термина, причем пропагандисты со стороны нашего противника, натягивающие на себя шкурку овечки. Я всё думала, доча-то у него либерал-навальнист, это в дому взрощено? Получается, так. Яблоко от яблоньки...
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9 час.
Андрей Тихонов
Год прогулял работу и вернулся назад и не уволили, странно
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5 час.
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