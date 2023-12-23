Попка не дурак?

Ольга Арутюнян

Про Толстого, вернее, его статью, из которой дёргают про патриотизм. Люди, читайте целиком!!! Это утопическое эссе о мире будущего, в котором всё совершенно и все люди братья... Разве сейчас так??? А вот те, которые выдёргивают цитаты из контекста (я не лгу, - я не договариваю), - подлые мошенники, пропагандисты в наихудшем значении этого термина, причем пропагандисты со стороны нашего противника, натягивающие на себя шкурку овечки. Я всё думала, доча-то у него либерал-навальнист, это в дому взрощено? Получается, так. Яблоко от яблоньки...