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Адвокат Шатуновых сообщил, что Разин переделал договор на песни «Ласкового мая»

Адвокат Шатуновых сообщил, что Разин переделал договор на песни «Ласкового мая»

Суд удовлетворил иск семьи Юрия Шатунова к продюсеру Андрею Разину. Он признал недействительным договор передачи исключительных прав на использование произведений.

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