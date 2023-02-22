Китайский марсоход до сих пор не очнулся от «спячки»

Зеленая точка на снимках орбитального аппарата NASA – «Чжужун» / ©NASA Новые изображения, присланные аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, свидетельствуют о том, что китайский марсоход не двигался по крайней мере с начала сентября 2022 года.
Зеленая точка на снимках орбитального аппарата NASA – «Чжужун» / ©NASA Новые изображения, присланные аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, свидетельствуют о том, что китайский марсоход не двигался по крайней мере с начала сентября 2022 года.
Свежие комментарии