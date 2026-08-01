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Шварц про 1:2 с «Балтикой»: «Динамо» контролировало игру, но пропустило гол после стандарта. Пытались удержать этот удар, но пропустили второй»

Главный тренер « Динамо » Сандро Шварц высказался о причинах поражения от «Балтики» (1:2) в выездном матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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