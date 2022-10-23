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Цыбук ушел с должности спортивного директора «Трактора». Он может остаться в селекционном отделе («СЭ»)

Евгений Цыбук покинул пост спортивного директора «Трактора». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». При этом специалист может сохранить работу в селекционном отделе клуба.

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