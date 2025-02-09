Президент Азербайджана Ильхам Алиев, критикуя Россию, затеял, возможно, самую важную игру в своей политической карьере.
Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России...
Комментарии
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Одиссей
Не обязательно..... Предлагаю такую схему: мы, по прецеденту нефти, намереваемся под видом азербайджанского качать в Европу НАШ газ. Ну, может, смешивать. И сейчас идет торг о пропорциях этой смеси. Алиев, понятно, рассчитывает на эксклюзив. Но, как говорится, делиться надо!! Но, как по мне, то речь идет о Зангезурском коридоре, т.е., пресловутом коридоре Восток-Запад, он же Один-пояс-один-путь, он же Великий Шелковый Путь. Как ни крути, а наши возможности в Армении еще достаточно велики.
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4 час.
T EA
Как меня умиляют эти завлекающие заголовки - Алиев промахнулся. Вот только автор своим постом доказал, что ни черта Алиев не промахнулся, а действует вполне логично, пользуясь ослаблением России. А промахнёмся скорее всего мы, благодаря нашему руководству накрепко завязанному на богатеньких азеров.
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3 час.
мЗ
мирас Закироув
Однако! Знаток поговорок, особенно хорош ...с винтом!
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1 час.
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