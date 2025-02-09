Алиев нажал на газ — и промахнулся: Настоящая причина тройного хамства в адрес России...

Одиссей

Не обязательно..... Предлагаю такую схему: мы, по прецеденту нефти, намереваемся под видом азербайджанского качать в Европу НАШ газ. Ну, может, смешивать. И сейчас идет торг о пропорциях этой смеси. Алиев, понятно, рассчитывает на эксклюзив. Но, как говорится, делиться надо!! Но, как по мне, то речь идет о Зангезурском коридоре, т.е., пресловутом коридоре Восток-Запад, он же Один-пояс-один-путь, он же Великий Шелковый Путь. Как ни крути, а наши возможности в Армении еще достаточно велики.