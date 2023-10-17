В МО РФ заявили об увеличении объемов производства артиллерийских систем

Под руководством главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной было проведено совещание, на котором рассматривались вопросы, касающиеся поставок и перспектив развития производства и поставок в войска ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.