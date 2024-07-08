Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Да нет, мадам, Вы заблуждаетесь,  тут скорее не сплошная эклектика, а  скорее фьюжн, но не сплошной.Мутное дело генер...
  • Сергей Храмов
    Торговля лучше войны и регулировать отношения между странами можно режимом торговли  Очем пишу уже долее 5 лет. РВСН.Документы, подпис...

Что изменилось в отношениях мужчин и женщин в наше время - эгоисты начали вымирать

Что изменилось в отношениях мужчин и женщин в наше время - эгоисты начали вымирать

 Доктор Хаус   Что же, — задумчиво отозвался тот, — они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх