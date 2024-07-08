Что изменилось в отношениях мужчин и женщин в наше время - эгоисты начали вымирать

Доктор Хаус Что же, — задумчиво отозвался тот, — они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота.
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