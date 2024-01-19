Скандал со звездой сериалов и мефедроном приобрёл пикантные подробности

Против актёра Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков.Как передаёт телеграм-канал SHOT, актёру Руденко грозит до трёх лет тюрьмы после того, как в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков без цели сбыта".
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