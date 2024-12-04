Ford Puma превратился в электрический кроссовер Puma Gen-E

Ford представил электрический кроссовер Puma Gen-E. Новинку можно узнать по глухой решётке спереди и более скромным воздухозаборникам в бампере, а также слегка измененному заднему спойлеру, легкосплавным колесным дискам с особым дизайном и отсутствию выхлопных труб.
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