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Пожарные Могилевщины в отблесках чернобыльской беды: Леонид Щербаков.

Пожарные Могилевщины в отблесках чернобыльской беды: Леонид Щербаков.

Катастрофа Века глазами очевидца: воспоминания Леонида Щербакова.- Чернобыль - предупреждение человечеству о том, что даже самые великие идеи и мечты могут обернуться кошмаром, если мы забудем о хрупкости жизни и ответственности перед природой.

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