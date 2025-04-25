Пожарные Могилевщины в отблесках чернобыльской беды: Леонид Щербаков.

Катастрофа Века глазами очевидца: воспоминания Леонида Щербакова.- Чернобыль - предупреждение человечеству о том, что даже самые великие идеи и мечты могут обернуться кошмаром, если мы забудем о хрупкости жизни и ответственности перед природой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии