Пожарные Могилевщины в отблесках чернобыльской беды: Леонид Щербаков.

Катастрофа Века глазами очевидца: воспоминания Леонида Щербакова.- Чернобыль - предупреждение человечеству о том, что даже самые великие идеи и мечты могут обернуться кошмаром, если мы забудем о хрупкости жизни и ответственности перед природой.