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«Без Баринова ЦСКА не станет играть хуже. У них хорошие футболисты». Ташуев о травме хавбека

Тренер «Енисея» Сергей Ташуев считает, что травма Дмитрия Баринова не повлияет на игру ЦСКА. Полузащитник армейцев получил повреждение передней крестообразной и внутренней боковой связок в недавнем матче РПЛ с «Локомотивом» (3:2).

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