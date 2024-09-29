Kris Kristofferson, Country Singer and A Star Is Born Actor, Dead at 88

Kris Kristofferson, country music singer and A Star Is Born actor, has died. He was 88. Kristofferson’s family announced his death on Instagram in a statement posted to the country icon’s official account.
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