Клинический психолог Хорс назвал наиболее подверженных осенней депрессии людей

Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как распознать сезонную депрессию, а также объяснил, какие факторы способствуют её возникновению и какому типу людей она наиболее свойственна.
Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как распознать сезонную депрессию, а также объяснил, какие факторы способствуют её возникновению и какому типу людей она наиболее свойственна.
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