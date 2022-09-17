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Клинический психолог Хорс назвал наиболее подверженных осенней депрессии людей

Клинический психолог Хорс назвал наиболее подверженных осенней депрессии людей

Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как распознать сезонную депрессию, а также объяснил, какие факторы способствуют её возникновению и какому типу людей она наиболее свойственна.

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