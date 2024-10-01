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Царьград

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Не пристегнулась: ДТП с девушкой на "Мазде" из Челябинска стало летальным

Не пристегнулась: ДТП с девушкой на "Мазде" из Челябинска стало летальным

Жуткая авария случилась на трассе "Копейск — посёлок Бажова".И снова непристёгнутый ремнями безопасности водитель, и снова смертельная авария.

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