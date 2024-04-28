Куда сходить: интересные мероприятия 29 апреля в Крыму

ВЫСТАВКА Крымский этнографический музей (Симферополь, ул Пушкина, д 18) Выставка «Орьнеку – 25 лет» 6+ 29 апреля, с 09:00 до 18:00 Экспозиция посвящена юбилею создания народного творческого объединения «Региональный центр народных ремесел».
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