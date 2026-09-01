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Советские открытки к 1 сентября: тёплая ностальгия

Советские открытки к 1 сентября: тёплая ностальгия

Приветствуем всех, кто помнит запах свежей печатной краски и ощущение нового портфеля в руках. В преддверии Дня знаний хочется окунуться в атмосферу прошлого и вспомнить, каким был этот праздник в Советском Союзе.

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