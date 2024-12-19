Усик и Фьюри устроили 11-минутную дуэль взглядов перед боем в Эр-Рияде

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели 11-минутную дуэль взглядов перед повторным боксерским поединком в Эр-Рияде за титулы WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе, который пройдет 21 декабря.
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