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Политолог Запольскис рассказал, какую опасность талибы представляют для России

Политолог Запольскис рассказал, какую опасность талибы представляют для России

Идеи запрещенной в РФ радикальной организации «Талибан»*, которая ранее взяла под свой контроль всю территорию Афганистана, включая его столицу, могут проникнуть в расположенные в Средней Азии бывшие советские республики, а оттуда и в Россию.

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