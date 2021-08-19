Политолог Запольскис рассказал, какую опасность талибы представляют для России

Идеи запрещенной в РФ радикальной организации «Талибан»*, которая ранее взяла под свой контроль всю территорию Афганистана, включая его столицу, могут проникнуть в расположенные в Средней Азии бывшие советские республики, а оттуда и в Россию.
Идеи запрещенной в РФ радикальной организации «Талибан»*, которая ранее взяла под свой контроль всю территорию Афганистана, включая его столицу, могут проникнуть в расположенные в Средней Азии бывшие советские республики, а оттуда и в Россию.
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