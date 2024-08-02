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На Смоленщине заключают договора по обращению с ТКО с местными предпринимателями

На Смоленщине заключают договора по обращению с ТКО с местными предпринимателями

На территории региона ведут деятельность более 10 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы и отходы производства, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии🔥 Срочная новость: Что делать, если болит поясница: простой способ – быстро избавит от боли Предприятия обязаны обеспечить обращение с ТКО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, не допуская захламления земельных участков, лесов, водоемов, оврагов.

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