На Смоленщине заключают договора по обращению с ТКО с местными предпринимателями

На территории региона ведут деятельность более 10 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы и отходы производства, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии🔥 Срочная новость: Что делать, если болит поясница: простой способ – быстро избавит от боли Предприятия обязаны обеспечить обращение с ТКО в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, не допуская захламления земельных участков, лесов, водоемов, оврагов.