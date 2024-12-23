Если в срочном порядке не решить проблему бесконтрольной миграции в Россию

АИ Алла Иванова Вот эти директора школ, которые замалчивают, - все взяточники. Они гребут деньги лопатой на всем: на приёме детей нелегалов, на охране, - вместо 5, по нормативу росгвардейцев для охраны, нанимают 2 пенсинерок. Вот у кого рыльца в пуху. Так же как и у мигрантских служб, которые должны отслеживать нелегалов, а не продавать им легализацию, так же и тех, там, на верху, кто запускает этих обезьян, то ли за взятки от диаспор, то ли от того, что мозгов нет. впрочем, и то, и другое имеет место быть.

Александр Пятнистый ФМС давно пора рассажать по зонам...И всех этих директоришек и прочих мздоимцев- конфисковать все имущество и рассажать и их и членов семьи. Чинуш разных, во главе с затулло душанбинским и гайнутдина- тоже с полной конфискацией...Тут, в интернете кто то написал, что 37 год не настал, а посадкт и на региональном и на федеральном уровне уже идут. Так вот и родственников чинуш, мздоимцев и прочей швали- тоже в отсидку. Ибо вся эта мразь- суть изменники родины, а родственники- ЧСИР, со всеми вытекающими последствиями. Так что, УК РСФСР в редакции 1926 года и статью 58 всем сволочам