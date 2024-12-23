Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Преступное заявление охранника - " наблюдать за порядком, а не вмешиваться в конфликт ". А если эти зверьки резать на...Иноземцу не понра...
  • валерий двойнишников
    Невеста, здравствуй дорогая...Картошкой закупилась на зиму. Я тебе на прошлой недели перевел ПЯТЬ тысяч рублей, как р...О коварном угодни...
  • Александр24
    Вот если бы наш ему морду набил, вот тут-то бы директор смело развернулся на всю катушку. А так... Страшно, однако-ка...Иноземцу не понра...

Если в срочном порядке не решить проблему бесконтрольной миграции в Россию

Если в срочном порядке не решить проблему бесконтрольной миграции в Россию

Виктор Анисимов  Если в срочном порядке наши власти не решат проблему бесконтрольной миграции в Россию из стран Сразии и Закавказья, нас ждёт точно такое же.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АИ
Алла Иванова
Вот эти директора школ, которые замалчивают, - все взяточники. Они гребут деньги лопатой на всем: на приёме детей нелегалов, на охране, - вместо 5, по нормативу росгвардейцев для охраны, нанимают 2 пенсинерок. Вот у кого рыльца в пуху. Так же как и у мигрантских служб, которые должны отслеживать нелегалов, а не продавать им легализацию, так же и тех, там, на верху, кто запускает этих обезьян, то ли за взятки от диаспор, то ли от того, что мозгов нет.  впрочем, и то, и другое имеет место быть.
Ответить
1 час.
Александр Пятнистый
ФМС давно пора рассажать по зонам...И всех этих директоришек и прочих мздоимцев- конфисковать все имущество и рассажать и их и членов семьи. Чинуш разных, во главе с затулло душанбинским и гайнутдина- тоже с полной конфискацией...Тут, в интернете кто то написал, что 37 год не настал, а посадкт и на региональном и на федеральном уровне уже идут. Так вот и родственников чинуш, мздоимцев и прочей швали- тоже в отсидку. Ибо вся эта мразь- суть изменники родины, а родственники- ЧСИР, со всеми вытекающими последствиями. Так что, УК РСФСР в редакции 1926 года и статью 58 всем сволочам
Ответить
1 час.
БВ
Борис Выдрин
&quot;наше общество возмущённое бездействием местных властей,&quot;-автор не прав. Такие вопросы - в полномочиях и обязанностях президента, Правительства РФ, Государственной Думы, Совета Федерации и правительств региональных. Правильно Любимцева говорит:  &quot;Наводить порядок с миграцией - ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ правительства России и президента!!&quot;
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх