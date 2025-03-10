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Царьград

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Экс-директор "Новосибирска" Перлов обвинён в хищении 21 млн рублей

Экс-директор "Новосибирска" Перлов обвинён в хищении 21 млн рублей

Бывший гендиректор футбольного клуба "Новосибирск", олимпийский чемпион Андрей Перлов, обвиняется в хищении 21 млн рублей из бюджета.

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