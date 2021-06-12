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Глава "Нафтогаза" предупредил о полномасштабной войне из-за "СП-2"

Глава "Нафтогаза" предупредил о полномасштабной войне из-за "СП-2"

По его мнению, завершение проекта будет означать, что за счет Запада продвигается "пророссийская позиция ".

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Алексей
Витренко дебил. С чего вдруг из-за отказа транспортировки газа через Шумерию вспыхнет война полномасштабная? Кого с кем? Кто воевать начнет? Какие для этого причины? "..за счет Запада продвигается "пророссийская позиция "..." Это естественно. Запад получает от России и дает России. Взаимовыгода. А что дает западу Шумерия кроме головной боли и попрошайничества? Никакой выгоды для запада от Шумерии нет. На западе привыкли считать выгоду, а мораль для них это побочный продукт на далекой-далекой полке в чулане.

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