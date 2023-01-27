Алла Пугачёва распродала всю недвижимость в России

Певица подтвердила, что продала свой замок в посёлке Грязь.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачёва прокомментировала заявления российских политиков о готовящейся конфискации имущества у сбежавших россиян.