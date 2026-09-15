Онкозаболеваний будет больше? Министр Мурашко привёл оценки экспертов

И хотя в 2026 году учёные активно разрабатывают лекарства от рака, проблема далека от решения. Министр Михаил Мурашко привёл оценки экспертов, которые не радуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Министерство юсти...
- СК России инициир...
- ХЛ В Новосибирске пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым