Бастрыкину доложили, что дело о квартире таджикам в Мытищах отклоняют (депутатский запрос)

Mikhail DELYAGIN Помните скандал, который разгорелся после того, как в Мытищах выдали сертификат на квартиру новой россиянке родом из Таджикистана? Ну тот, когда глава города Юлия Купецкая сначала с пафосом отчиталась о вручении сертификата, а потом попыталась заткнуть всех, кто возмутился, что уроженке Таджикистана квартиру выдали в обход очереди.
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