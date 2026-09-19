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Новые правила технических проектов разработки месторождений

С 1 октября 2026 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 18.07.2026 № 910 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое завершает многоэтапную реформу регулирования недропользования, начатую в 2023 году.

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