Алонсо прокомментировал первое поражение «Байера» более чем за год

Хаби Алонсо назвал причины, по которым в финале Лиги Европы победила «Аталанта». Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился впечатлениями от поражения своей команды в финале Лиги Европы от «Аталанты», отдав должное соперникам.
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