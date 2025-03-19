Финансист Бадалов порекомендовал не торопиться с обменом долларов на рубли

Укрепление национальной валюты вряд ли станет долгосрочным трендом Стремительное укрепление рубля, которое наблюдается в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, по этой причине избавляться от долларов не стоит, рассказал агентству «Прайм» экономист Лазарь Бадалов.
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