Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?

© РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Америка страдает тяжелым недугом – "исторической амнезией", пишет американский политолог в статье для The Hill.