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Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?

Излечима ли болезнь Америки под названием "историческая амнезия"?

© РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Америка страдает тяжелым недугом – "исторической амнезией", пишет американский политолог в статье для The Hill.

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