Steak Lovers
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Steak Lovers

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Кладем в начинку вареников к картошке немного печени. Маленькая деталь, но блюдо уже не узнать

Кладем в начинку вареников к картошке немного печени. Маленькая деталь, но блюдо уже не узнать

Вареники с картофелем нравятся многим, но и это блюдо можно сделать вкуснее и интереснее. Достаточно будет добавить в начинку небольшое количество печени: эта маленькая деталь придаст вареникам совершенно новый вкус.

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