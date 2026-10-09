«Новые идеи»: Уиткофф и Кушнер снова приедут в Москву, чтобы прекратить войну до зимы

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер в конце октября могут отправиться в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
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