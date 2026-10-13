«НЛО» оказался сгоревшей китайской ракетой

Третья ступень ракеты сгорела в атмосфере спустя несколько недель после старта Светящиеся объекты, которые вечером 12 октября заметили жители нескольких городов Казахстана, вероятнее всего, были связаны со сгоранием третьей ступени китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11».