«НЛО» оказался сгоревшей китайской ракетой

Третья ступень ракеты сгорела в атмосфере спустя несколько недель после старта Светящиеся объекты, которые вечером 12 октября заметили жители нескольких городов Казахстана, вероятнее всего, были связаны со сгоранием третьей ступени китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11».
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