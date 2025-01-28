Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не жертвует деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Макаревич пожаловался на висящую у него на спине Россию
Комментарии
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Россиянин
Только еврей способен плюнуть в страну в которой родился. Для еврея нет такого понятия как Родина.
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17 час.
Лидия Курзаева
Жадный Макаревич готов судиться за свои авторские гонорары. Где уж ему жертвовать на ВСУ. Видно самому денег не хватает.
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15 час.
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