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Макаревич пожаловался на висящую у него на спине Россию

Макаревич пожаловался на висящую у него на спине Россию

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не жертвует деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Россиянин
Только еврей способен плюнуть в страну в которой родился. Для еврея нет такого понятия как Родина.
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17 час.
Лидия Курзаева
Жадный Макаревич готов судиться за свои авторские гонорары. Где уж ему  жертвовать  на ВСУ.  Видно самому денег не хватает.
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15 час.

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