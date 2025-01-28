Макаревич пожаловался на висящую у него на спине Россию

Только еврей способен плюнуть в страну в которой родился. Для еврея нет такого понятия как Родина.

Лидия Курзаева

Жадный Макаревич готов судиться за свои авторские гонорары. Где уж ему жертвовать на ВСУ. Видно самому денег не хватает.