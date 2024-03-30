Жители поселка Карелии борются за сохранение дома культуры

В поселке Бочилово Пудожского района состоялся сход возмущенных местных жителей В клубе поселка Бочилово Пудожского района состоялось собрание местных жителей, на которое они приглашали и главу района Алексея Зубова.
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