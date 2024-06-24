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Технический директор «Феррари» Кардиле перейдет в «Астон Мартин» (Formu1a.uno)

Энрико Кардиле, занимающий пост технического директора «Феррари» по шасси и аэродинамике, продолжит карьеру в «Астон Мартин», передает итальянский журналист Джулиано Дукесса в статье на Formu1a.

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