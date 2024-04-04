Токио ведет переговоры с Манилой об отправке войск на Филиппины

МАНИЛА (ИА Реалист). Правительства Токио и Манилы обсудили размещение японских войск на Филиппинах. Страны близки к подписанию соглашения о безопасности, которое направлено на усиление регионального сдерживания Китая.
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