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Снукерист.ру

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Селби сохраняет титул чемпиона и делает 147 очков

Селби сохраняет титул чемпиона и делает 147 очков

Марк Селби показал мастер-класс и второй год выигрывает Лигу Чемпионата, победив в финале Кайрена Уилсона со счетом 3:0 в своем родном городе Лестере, сообщает WST Марк Селби — победитель Championship League 2025 (фото: WST) Все Новости и результаты турнира Результаты Championship League 2025 (финал) В последний день соревнований Селби сделал сенчури брейк 147 очков — шестой максимум в своей карьере — и набрал отличную форму, завоевав свой второй титул в сезоне и первый после British Open в сентябре 2024 года.

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