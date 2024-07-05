WADA разочаровано расследованием в отношении китайских пловцов в США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило глубокое разочарование публикацией информации о начале федерального расследования в США дела 23 китайских пловцов, у которых ранее был положительный результат теста на наличие запрещенных веществ.
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