🛠 В Большой Ялте капремонт многоквартирных домов выполнен на 78% Запланированные на этот год работы завершаются.
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🛠 В Большой Ялте капремонт многоквартирных домов выполнен на 78% Запланированные на этот год работы завершаются.