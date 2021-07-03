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Стивен Эй Смит: «Бессовестно спустя 27 лет внезапно назвать Джексона расистом, Скотти. Отказаться от травки будет недостаточно»

Известный телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на недавние высказывания легенды НБА Скотти Пиппена, который назвал своего бывшего главного тренера Фила Джексона «расистом».

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