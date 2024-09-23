Театр абсурда
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Театр абсурда

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"В Европе случится такой бой, что испугаются все". Пророчество карпатского мольфара Нечая

"В Европе случится такой бой, что испугаются все". Пророчество карпатского мольфара Нечая

24 августа 2007 года последний известный карпатский мольфар - Михайло Нечай - сделал своё легендарное пророчество о судьбе Украины.

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